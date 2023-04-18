Гендиректор Apple Тим Кук лично открыл первый магазин Apple Store в Индии

Глава компании Apple Тим Кук принял участие в открытии первого физического магазина Apple Store в Индии.

Мероприятие прошло в городе Мумбаи — как сообщает CNN, гендиректор «яблочных» лично приветствовал клиентов в первый день работы магазина. Ожидается, что Тим Кук также прибудет в столицу Индии: в четверг в Дели также откроется Apple Store.

Многие связывают это событие с тем, что Apple продолжает изучать рынок Индии, рассматривая её потенциал и со стороны потенциальных клиентов, и как производственной базы.

Ранее в Сети появилась информация, что в iOS 17 можно будет устанавливать приложения не только из официального магазина AppStore, но и из независимых источников — этого требует новое законодательство Евросоюза.