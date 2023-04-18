В скандальную The Day Before дадут сыграть до выхода

Якутская студия Fntastic поделилась новыми деталями разработки постапокалиптического экшена The Day Before. Авторы заявили, что производство идёт по плану: они полностью уверены в дате релиза, которая назначена на 10 ноября.
Разработчики заявили, что ближе к выходу игры планируют провести открытое бета-тестирование проекта, в котором смогут принять участие все желающие. В Fntastic хотят использовать отзывы после теста для того, чтобы улучшить качество финального проекта. При этом разработчики не сообщили даже примерную дату будущего тестирования.
Разработка The Day Before ведётся с 2019 года. За последние несколько лет проект несколько раз попадал в скандалы. Многие геймеры и журналисты до сих пор считают, что игры в её предфинальном состоянии и вовсе не существует.
- 18 апреля 2023
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