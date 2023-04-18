Intel отказалась от чипов для майнинга спустя год после их анонса

Компания Intel объявила об окончании срока службы своих чипов серии Blockscale ASIC, которые были представлены в начале апреля 2022 года.
При этом авторы не представили никаких планов по развитию этого направления — предполагалось, что Blockscale ASIC могут быть использованы для майнинга биткоинов. В Intel отмечали, что в одном устройстве можно будет совместить до 256 чипов Blockscale, при этом производительность всей системы достигнет 148 терахеш в секунду.
Компания сообщила, что будет продолжать поддержку клиентов Blockscale, но теперь хочет уделять пристальное внимание к своим инвестициям в IDM 2.0.
Изначально руководитель Intel Раджа Кодури сообщал, что компания создаёт отдельное подразделение для поддержки биткоин-индустрии и «других новых технологий». Однако недавно Intel провела реструктуризацию, вскоре после этого Кодури покинул компанию.
- 18 апреля 2023
-
19:55
-
19:51
-
19:38
-
18:56
-
18:52
-
18:31
-
18:25
-
17:44
-
17:43
-
17:34
-
17:26
-
17:15
-
17:03
-
16:54
-
16:42
-
16:22
-
16:15
-
15:55
-
15:52
-
15:26
-
15:07
-
14:52
-
14:36
-
14:11
-
14:10
-
13:56
-
13:25
-
13:15
-
12:58
-
12:43
-
12:35
-
12:07
-
11:38
-
11:01
-
10:17