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Intel отказалась от чипов для майнинга спустя год после их анонса

Intel отказалась от чипов для майнинга спустя год после их анонса
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Компания Intel объявила об окончании срока службы своих чипов серии Blockscale ASIC, которые были представлены в начале апреля 2022 года.

При этом авторы не представили никаких планов по развитию этого направления — предполагалось, что Blockscale ASIC могут быть использованы для майнинга биткоинов. В Intel отмечали, что в одном устройстве можно будет совместить до 256 чипов Blockscale, при этом производительность всей системы достигнет 148 терахеш в секунду.

Компания сообщила, что будет продолжать поддержку клиентов Blockscale, но теперь хочет уделять пристальное внимание к своим инвестициям в IDM 2.0.

Изначально руководитель Intel Раджа Кодури сообщал, что компания создаёт отдельное подразделение для поддержки биткоин-индустрии и «других новых технологий». Однако недавно Intel провела реструктуризацию, вскоре после этого Кодури покинул компанию.

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