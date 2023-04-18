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Конкурент Steam Deck от ASUS получит 8-ядерный процессор Ryzen 7 7840U

Конкурент Steam Deck от ASUS получит 8-ядерный процессор Ryzen 7 7840U
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В базе Федеральной комиссии по связи США появились некоторые характеристики портативного игрового компьютера ASUS ROG Ally, который называют серьёзным конкурентом Steam Deck от Valve.

Реестр указывает, что устройство получит восьмиядерный процессор Ryzen 7 7840U и графический чип Radeon 780M. Вероятно, чип будет отличаться от оригинала, так как ранее ASUS заявляла о планах модернизировать его для ASUS ROG Ally.

При этом в Steam Deck используется лишь четырёхъядерный процессор. Ранее также сообщалось, что устройство от ASUS чуть легче и ярче конкурента от Valve, а также превосходит его по частоте обновления экрана (120 Hz против 60 Hz).

При этом цена и дата выхода ASUS ROG Ally по-прежнему не сообщаются.

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