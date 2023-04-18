Хакерша Empress открыла чат с фанатами — и закрыла его спустя несколько минут
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Популярная хакерша Empress, известная по взлому Hogwarts Legacy, Red Dead Redemption 2, Far Cry 6 и других известных игр, решила открыть чат с подписчиками своего сообщества в «Телеграме» (почти 200 тыс. человек).
Однако спустя несколько минут девушка была вынуждена закрыть чат из-за спама и ряда оскорбительных сообщений. Сначала Empress сообщила, что открыла комментарии для обсуждения её постов и не собирается читать ответы, а чуть позже полностью ограничила отправку сообщений.
Эта группа не модерируется, и с таким отвратительным поведением, которое мы наблюдаем здесь, идея открыть комментарии никогда не сработает.
Вместо этого Empress планирует открыть тематические чаты, в которых её фолловеры смогут общаться друг с другом на разные темы. Она также попросила подписчиков вести себя корректно в её сообществе.
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