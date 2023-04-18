Xiaomi анонсировала смартфон Mi 13 Ultra с четырьмя камерами по 50 мегапикселей

Во время презентации A Shot Above от компании Xiaomi был представлен новый флагманский смартфон Mi 13 Ultra, главной особенностью которого стали несколько точных камер.

В устройство встроены пять компонентов для съёмки, включая четыре тыльных камеры по 50 мегапикселей: основная, ультраширокоугольная, телефото и перископная. Каждая из них умеет снимать видео в разрешении 8K. Кроме того, у Mi 13 Ultra будет «фронталка» на 32 Мп.

Xiaomi оснастит устройство экраном 6,73 дюйма и частотой 120 герц, а также разрешением 3200х1440 пикселей и яркостью до 2600 нит, которая станет рекордной.

Смартфон будет поставляться в трёх вариациях — на 256 гигабайт, 512 гигабайт и 1 терабайт. Ёмкость аккумулятора составит 5000 мА/ч.