Стартовала предзагрузка Star Wars Jedi: Survivor на Xbox
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Предзаказавшие Star Wars Jedi: Survivor на платформе Xbox уже могут скачать копию игры на свои устройства.
Примечательно, что версия для консолей Series S весит всего 44 гигабайта, а на приставки Series X — более чем в три раза больше, 139 ГБ. Ожидается, что на ПК игра будет занимать ещё больше — около 155 гигабайт.
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Фото: Волшебный сундучок
Star Wars Jedi: Survivor официально выходит 28 апреля на ПК, Xbox Series и PlayStation 5. В России официального релиза не будет, но в сетевых магазинах с начала июня будут доступны физические копии для игровых приставок.
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Игра станет сюжетным продолжением Star Wars Jedi: Fallen Order, которая вышла осенью 2019 года. Тогда релиз собрал в целом положительные оценки специалистов и геймеров.
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