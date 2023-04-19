Netflix ужесточает правила для подписчиков: передавать пароль можно будет только за деньги

Онлайн-кинотеатр Netflix продолжает борьбу с пользователями, которые передают пароли от учётных записей знакомым вне дома.

Ожидается, что во втором квартале 2023 года компания полностью запретит передавать данные от аккаунта третьим лицам. Однако владельцы подписки смогут добавить два аккаунта за пределами дома за дополнительную плату.

В декабре 2022 года Netflix ввёл правило, по которому пользователи были обязаны хотя бы раз войти с домашней Wi-Fi-сети — иначе учётную запись могли заблокировать.

После критики сообщества в соцсетях и на тематических сайтах руководство платформы признало ошибку и оставило это правило только для трёх стран (Чили, Коста-Рики и Перу). При этом Netflix заявил, что продолжит бороться с использованием одним аккаунтом несколькими людьми.