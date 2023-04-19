Хронометраж нового фильма с Леонардо Ди Каприо составит рекордные 3 часа и 26 минут

Предстоящий фильм культового режиссёра Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны», который будет представлен на Каннском кинофестивале в следующем месяце, будет длиться 3 часа 26 минут. Об этом пишет издание Deadline.
Лента с участием Леонардо Ди Каприо оказалась короче «Ирландца» Скорсезе на четыре минуты — более продолжительная картина Скорсезе длится ровно 3,5 часа. Таким образом, лента станет самым длинным фильмом в карьере оскароносного актёра.
Основанный на научно-популярной книге Дэвида Гранна триллер и вестерн будет впервые показан на фестивале в Каннах в конце мая. В октябре фильм выйдет в прокат в кинотеатрах, а чуть позже релиз «Убийц цветочной луны» состоится на Apple TV+.
Ранее журналисты сообщали, что Мартин Скорсезе в этом году получит награду «Легенда кино».
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