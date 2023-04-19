Актёр озвучки Соника в фильмах назвал свои любимые игры
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Актёр Бен Шварц, озвучивший Соника в фильме «Соник в кино», рассказал изданию IGN о своих самых любимых играх, которые вызвали у него очень сильные эмоции.
Шварц отметил, что считает игру Inside потрясающей, а от Ori and the Blind Forest и Ori and the Will of the Wisps актёр плакал — и это был единственный раз, когда игра вызвала у Шварца такие впечатления. Посмотреть на фрагмент можно ниже.
Любимые игры Бена Шварца
- Inside
- Celeste
- Ori and the Blind Forest и Ori and the Will of the Wisps
- Final Fantasy 4
- Chrono Trigger
Также Шварц подчеркнул, что в восторге от The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и очень ждёт проект, а ещё актёр недавно поиграл в Metroid Dread — тайтл тоже оставил положительные впечатления.
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