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Актёр озвучки Соника в фильмах назвал свои любимые игры

Актёр озвучки Соника в фильмах назвал свои любимые игры
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Актёр Бен Шварц, озвучивший Соника в фильме «Соник в кино», рассказал изданию IGN о своих самых любимых играх, которые вызвали у него очень сильные эмоции.

Шварц отметил, что считает игру Inside потрясающей, а от Ori and the Blind Forest и Ori and the Will of the Wisps актёр плакал — и это был единственный раз, когда игра вызвала у Шварца такие впечатления. Посмотреть на фрагмент можно ниже.

Любимые игры Бена Шварца

  • Inside
  • Celeste
  • Ori and the Blind Forest и Ori and the Will of the Wisps
  • Final Fantasy 4
  • Chrono Trigger

Также Шварц подчеркнул, что в восторге от The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom и очень ждёт проект, а ещё актёр недавно поиграл в Metroid Dread — тайтл тоже оставил положительные впечатления.

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