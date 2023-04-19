Dead Island 2 сравнили на ПК, PS5 и Xbox Series
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На канале ElAnalistaDeBits вышло видео, в котором можно посмотреть на версии Dead Island 2 для ПК, PS5 и Xbox Series. Автор ролика пришёл к выводу, что проект отлично работает на каждой из платформ, что особенно удивительно для 2023 года.
Создатель ролика остался доволен техническим состоянием проекта. Он отлично смотрится как на мощном ПК, так и на Xbox Series S. Если и есть какие-то отличия между версиями, то они не критические.
Что ещё стало известно из ролика
- Dead Island 2 не использует трассировку лучей, однако авторам игры всё равно удалось достичь отличного освещения (особенно внутри помещений).
- Dead Island 2 — одна из лучших оптимизированных игр, работающих на движке Unreal Engine 4.
- Получить удовольствие во время игры можно на любой из платформ.
- ПК-версия демонстрирует незначительные улучшения в общих чертах, но все версии в целом на отличном уровне.
Фото: ElAnalistaDeBits
Фото: ElAnalistaDeBits
Фото: ElAnalistaDeBits
Фото: ElAnalistaDeBits
Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат Deep Silver.
Dead Island 2 выйдет 21 апреля на всех актуальных платформах, кроме Nintendo Switch.
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