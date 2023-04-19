Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Dead Island 2 сравнили на ПК, PS5 и Xbox Series

Dead Island 2 сравнили на ПК, PS5 и Xbox Series
Аудио-версия:
Комментарии

На канале ElAnalistaDeBits вышло видео, в котором можно посмотреть на версии Dead Island 2 для ПК, PS5 и Xbox Series. Автор ролика пришёл к выводу, что проект отлично работает на каждой из платформ, что особенно удивительно для 2023 года.

Создатель ролика остался доволен техническим состоянием проекта. Он отлично смотрится как на мощном ПК, так и на Xbox Series S. Если и есть какие-то отличия между версиями, то они не критические.

Что ещё стало известно из ролика

  • Dead Island 2 не использует трассировку лучей, однако авторам игры всё равно удалось достичь отличного освещения (особенно внутри помещений).
  • Dead Island 2 — одна из лучших оптимизированных игр, работающих на движке Unreal Engine 4.
  • Получить удовольствие во время игры можно на любой из платформ.
  • ПК-версия демонстрирует незначительные улучшения в общих чертах, но все версии в целом на отличном уровне.

Фото: ElAnalistaDeBits

Фото: ElAnalistaDeBits

Фото: ElAnalistaDeBits

Фото: ElAnalistaDeBits

Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат Deep Silver.

Dead Island 2 выйдет 21 апреля на всех актуальных платформах, кроме Nintendo Switch.

Материалы по теме
Вышли первые обзоры и тесты Dead Island 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023