Анджелина Джоли и Холли Берри сыграют в новом боевике Warner Bros.

По информации издания Deadline, актрисы Анджелина Джоли и Холли Берри сыграют вместе в новом боевике Warner Bros. Лента получила название Maude v Maude.
Подробностей сюжета нет, но, судя по всему, Джоли и Берри сыграют каких-то наёмниц или агентов. Издание отметило, что картина будет смесью лент про Джеймса Бонда и Джейсона Борна. В фильме будет множество интересных локаций. Пока что это всё, что известно про него.
За свою многолетнюю карьеру в кино Джоли и Берри никогда не снимались вместе, поэтому это будет для них первый опыт совместной работы. Режиссёром фильма выступит Розанна Лян, снявшая «Воздушный бой», а за сценарий будет отвечать Скотт Мосье, работавший почти над всеми лентами Кевина Смита. Джоли и Берри также спродюсируют ленту.
У ленты Maude v Maude ещё нет даты выхода.
- 19 апреля 2023
-
10:53
-
10:12
-
09:39
-
09:07
-
08:42
-
01:13
-
00:37
-
00:10
- 18 апреля 2023
-
23:52
-
23:15
-
21:09
-
20:40
-
20:13
-
19:55
-
19:51
-
19:38
-
18:56
-
18:52
-
18:31
-
18:25
-
17:44
-
17:43
-
17:34
-
17:26
-
17:15
-
17:03
-
16:54
-
16:42
-
16:22
-
16:15
-
15:55
-
15:52
-
15:26
-
15:07
-
14:52