Анджелина Джоли и Холли Берри сыграют в новом боевике Warner Bros.

По информации издания Deadline, актрисы Анджелина Джоли и Холли Берри сыграют вместе в новом боевике Warner Bros. Лента получила название Maude v Maude.

Подробностей сюжета нет, но, судя по всему, Джоли и Берри сыграют каких-то наёмниц или агентов. Издание отметило, что картина будет смесью лент про Джеймса Бонда и Джейсона Борна. В фильме будет множество интересных локаций. Пока что это всё, что известно про него.

За свою многолетнюю карьеру в кино Джоли и Берри никогда не снимались вместе, поэтому это будет для них первый опыт совместной работы. Режиссёром фильма выступит Розанна Лян, снявшая «Воздушный бой», а за сценарий будет отвечать Скотт Мосье, работавший почти над всеми лентами Кевина Смита. Джоли и Берри также спродюсируют ленту.

У ленты Maude v Maude ещё нет даты выхода.