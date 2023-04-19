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Актёр Джонатан Мэйджорс лишился нескольких крупных ролей в кино из-за ареста

Актёр Джонатан Мэйджорс лишился нескольких крупных ролей в кино из-за ареста
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Как сообщает издание Deadline, кинокомпании начали отказываться от услуг Джонатана Мэйджорса из-за обвинений в домашнем насилии. Актёр больше не сыграет в экранизации романа «Человек в моём подвале» вместе с Уиллемом Дефо и не выступит продюсером ленты.

Кроме того, артист также перестанет быть лицом рекламной кампании бейсбольного клуба «Техас Рейнджерс» и не сыграет в байопике о соул-музыканте Отисе Реддинге. Тем временем актёр, как отмечают источники, всё ещё закреплён за Кангом Завоевателем в киновселенной Marvel. Продюсеры киностудии держат контакт с агентом артиста, но уже раздумывают над возможной заменой звезды.

Джонатана Мэйджорса арестовали по подозрению в домогательствах и нападении на 30-летнюю женщину в конце марта. Сообщалось, что пострадавшая попала в больницу с небольшими повреждениями головы и шеи. Адвокаты отрицают все обвинения и готовы доказать его невиновность в суде — сейчас они собирают все необходимые для этого улики.

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