В The Sims 4 сыграли более 70 млн человек — это рекорд серии

В этом году The Sims 4 исполнится девять лет — всё это время EA поддерживает игру дополнениями и различными апдейтами, расширяющими геймплей. Как рассказал продюсер серии Филипп Ринг, аудитория игры достигла невероятных 70 млн человек. Это рекорд франшизы.

В своём обращении разработчик заявил, что после перехода на бесплатную модель распространения популярность игры резко выросла. В период с осени 2021 года аудитория симулятора жизни увеличилась на 16 млн человек, а среднее количество еженедельных пользователей — на 53%.

В 2019 году EA заявляла, что The Sims 4 принесла издателю более $ 1 млрд благодаря продажам игры и дополнений к ней. Пока неясно, сколько авторы заработали на проекте за последние четыре года.

В стенах студии тем временем кипит работа над The Sims 5 под кодовым названием Project Rene. Это будет «симулятор жизни нового поколения», который подарит одинаковый опыт пользователям на ПК, консолях и на мобильных устройствах. В грядущем проекте будет и мультиплеер.