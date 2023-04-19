Вышел шестой эпизод третьего сезона «Теда Лассо» — «Ричмонд» встретился с «Аяксом»

Сегодня на Apple TV+ состоялась премьера шестого эпизода третьего сезона сериала «Тед Лассо». Серия посвящена товарищескому матчу «Ричмонда» с нидерландским клубом «Аякс». Встреча в очередной раз идёт не под диктовку английского клуба, и главный тренер решает, что нужно что-то кардинально менять в клубе.
Третий сезон «Теда Лассо» посвящён выходу ФК «Ричмонд» в английскую Премьер-лигу после нескольких лет выступлений в Чемпионшипе. Несмотря на довольно низкие ожидания экспертов, клуб умудрился подписать нападающего мирового уровня Заву, вместе с которым команда пробилась в топ турнирной таблицы после первых туров. Однако затем форвард неожиданно закончил карьеру, и теперь у клуба начались серьёзные игровые проблемы.
В третьем сезоне «Теда Лассо» будет 12 эпизодов. Новые эпизоды выходят каждую среду. Седьмая серия выйдет 26 апреля, а финал покажут 31 мая.
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