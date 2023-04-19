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В дополнении Burning Shores для Horizon Forbidden West тизерят третью часть серии

В материале есть спойлеры к дополнению Burning Shores для Horizon Forbidden West и к самой игре.

Сегодня для Horizon Forbidden West вышло крупное дополнение Burning Shores. Издание VGC опубликовало материал, в котором отметило, что авторы игры уже могли намекнуть на триквел.

В эпилоге дополнения у Элой и Сайленса, которого сыграл покойный Лэнс Реддик, есть диалог, в котором они обсуждают дальнейшие планы. Сайленс скажет Элой, что, возможно, нашёл мощное оружие для уничтожения Немезиды. Персонаж предложит Элой отправиться вместе на его поиски.

Вероятно, таким образом авторы намекнули на третью часть, в которой Элой будет искать способ уничтожить Немезиду — главного антагониста франшизы.

Burning Shores для Horizon Forbidden West доступно только на PS5.