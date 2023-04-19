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«ВКонтакте» можно будет скрыть мат и нецензурные выражения

«ВКонтакте» позволит скрыть нецензурную лексику
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«ВКонтакте» представила новый фильтр, позволяющий скрывать нецензурные слова и выражения в социальной сети. Пока функция работает только для контента на русском языке и постепенно появится у всех пользователей площадки.

При включении фильтра брань в заметках и комментариях будет отображаться как набор бессвязных символов. При желании пользователь может узнать, какое нецензурное выражение за ними скрыто, нажав на зашифрованный текст и выбрав кнопку «Посмотреть» во всплывающем окне.

Пример работы фильтра нецензурных выражений

Пример работы фильтра нецензурных выражений

Фото: «ВКонтакте»

Во «ВКонтакте» отметили, что фильтр нецензурной брани помогает формировать «комфортную цифровую среду». Когда именно он появится у всех пользователей площадки, пока неизвестно. Судя по всему, функция будет включена по умолчанию.

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