«ВКонтакте» позволит скрыть нецензурную лексику

«ВКонтакте» представила новый фильтр, позволяющий скрывать нецензурные слова и выражения в социальной сети. Пока функция работает только для контента на русском языке и постепенно появится у всех пользователей площадки.

При включении фильтра брань в заметках и комментариях будет отображаться как набор бессвязных символов. При желании пользователь может узнать, какое нецензурное выражение за ними скрыто, нажав на зашифрованный текст и выбрав кнопку «Посмотреть» во всплывающем окне.

Пример работы фильтра нецензурных выражений Фото: «ВКонтакте»

Во «ВКонтакте» отметили, что фильтр нецензурной брани помогает формировать «комфортную цифровую среду». Когда именно он появится у всех пользователей площадки, пока неизвестно. Судя по всему, функция будет включена по умолчанию.