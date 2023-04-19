Авторы Diablo 4 готовят «секретный» анонс на ближайшем стриме

Творческий директор Diablo 4 Род Фергюссон намекнул на некий секретный анонс, который состоится на ближайшем стриме экшена. Разработчик не поделился никакими деталями, а тизер анонса он представил в шуточной манере, будто бы перепутал рабочий чат с «Твиттером».
Стрим Diablo 4 пройдёт 20 апреля — на нём геймдиректор проекта Джозеф Пьепиора и стример Rhykker расскажут о поздних стадиях игры. Судя по всему, у разработчиков приготовлен некий сюрприз для тех, кто готовится провести в новинке десятки и даже сотни часов. Кроме того, авторы расскажут о сделанных выводах после беты и поделятся другой информацией об экшене.
Релиз Diablo 4 состоится 6 июня на ПК и консолях. Обладатели расширенных изданий игры начнут играть на четыре дня раньше — 2 июня.
- 19 апреля 2023
-
15:45
-
15:16
-
15:04
-
14:48
-
14:23
-
14:19
-
13:42
-
13:33
-
13:10
-
13:10
-
12:44
-
12:25
-
11:28
-
10:53
-
10:12
-
09:39
-
09:07
-
08:42
-
01:13
-
00:37
-
00:10
- 18 апреля 2023
-
23:52
-
23:15
-
21:09
-
20:40
-
20:13
-
19:55
-
19:51
-
19:38
-
18:56
-
18:52
-
18:31
-
18:25
-
17:44
-
17:43