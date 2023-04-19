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Сколько весит и когда начнётся предзагрузка Star Wars Jedi: Survivor на PS5

Star Wars Jedi: Survivor займёт на PS5 целых 147 ГБ
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Как сообщает аккаунт PlayStation Game Size, в базу данных PSN добавили полную версию Star Wars Jedi: Survivor. Проект занимает 147,5 ГБ на PS5 — это одна из самых крупных одиночных игр в истории PlayStation. Для сравнения: на Xbox Series X игра весит 139 ГБ, а на Series S — всего лишь 44 ГБ. На ПК же игра займёт 155 ГБ.

Кроме того, стала известна дата предзагрузки. Скачать игру на PS5 можно будет начиная с 26 апреля — за два дня до релиза игры. На Xbox тем временем загрузить игру можно уже сейчас.

Star Wars Jedi: Survivor — продолжение Jedi: Fallen Order, вышедшей в 2019 году. События сиквела разворачиваются спустя пять лет после оригинала: Галактика погружается во тьму, но отчаянное противостояние юного джедая Кэла лишь набирает обороты.

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