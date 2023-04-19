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Нейросеть показала персонажей из «Гарри Поттера» в стиле мультфильма Pixar

Нейросеть показала персонажей из «Гарри Поттера» в стиле мультфильма Pixar
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Пользователь Reddit под ником the_Champion показал, как выглядели бы персонажи из «Гарри Поттера», если бы экранизацию поручили студии Pixar. Она больше всего известна по «Истории игрушек», «Валли» и другим оскароносным мультфильмам.

В генерации картинок пользователю помогла популярная нейросеть Midjourney, которая создала милые портреты популярнейших героев. Особенно выделяется домовик Добби, который превратился во что-то между самим собой и малышом Грогу из «Мандалорца». Очаровательным получился даже Волан-де-Морт, который вовсе не похож на тёмного мага.

Гарри Поттер

Фото: Reddit

Рон Уизли

Фото: Reddit

Гермиона Грейнджер

Фото: Reddit

Хагрид

Фото: Reddit

Полумна Лавгуд

Фото: Reddit

Альбус Дамблдор

Фото: Reddit

Добби

Фото: Reddit

Драко Малфой

Фото: Reddit

Северус Снейп

Фото: Reddit

Волан-де-Морт

Фото: Reddit

Что касается возможных экранизаций «Гарри Поттера», то мы составили целую подборку адаптаций, которые были бы рады увидеть фанаты вселенной.

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