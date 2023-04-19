Нейросеть показала персонажей из «Гарри Поттера» в стиле мультфильма Pixar

Пользователь Reddit под ником the_Champion показал, как выглядели бы персонажи из «Гарри Поттера», если бы экранизацию поручили студии Pixar. Она больше всего известна по «Истории игрушек», «Валли» и другим оскароносным мультфильмам.
В генерации картинок пользователю помогла популярная нейросеть Midjourney, которая создала милые портреты популярнейших героев. Особенно выделяется домовик Добби, который превратился во что-то между самим собой и малышом Грогу из «Мандалорца». Очаровательным получился даже Волан-де-Морт, который вовсе не похож на тёмного мага.
Гарри Поттер
Фото: Reddit
Рон Уизли
Фото: Reddit
Гермиона Грейнджер
Фото: Reddit
Хагрид
Фото: Reddit
Полумна Лавгуд
Фото: Reddit
Альбус Дамблдор
Фото: Reddit
Добби
Фото: Reddit
Драко Малфой
Фото: Reddit
Северус Снейп
Фото: Reddit
Волан-де-Морт
Фото: Reddit
Что касается возможных экранизаций «Гарри Поттера», то мы составили целую подборку адаптаций, которые были бы рады увидеть фанаты вселенной.
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