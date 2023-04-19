Вышел первый трейлер фильма ужасов «Астрал 5»

Sony Pictures выпустила первый трейлер «Астрала 5» — финальной главы в популярной серии хорроров. В продолжении вернутся герои первого фильма, семейство Ламбертов.

Видео доступно на YouTube-канале IGN. Права на видео принадлежат Sony Pictures.

События пятой части развернутся спустя десять лет после событий первых двух фильмов. Джош Ламберт отправляется на восточное побережье США, чтобы отправить своего сына Далтона в местный университет. Однако мечта юноши превращается в кошмар, когда подавленные демоны его прошлого внезапно возвращаются и начинают преследовать их обоих.

К своим ролям вернулись Роуз Бирн, Тай Симпкинс и Патрик Уилсон, который также выступил режиссёром фильма. Премьера «Астрала 5» состоится 7 июля.

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