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Valve работает над новой версией своего шлема виртуальной реальности

Valve работает над новой версией своего шлема виртуальной реальности
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Продюсер Valve Грег Кумер в интервью изданию This Is Game подтвердил, что компания работает над новым VR-шлемом.

При этом руководитель отказался сообщать какие-либо подробности о гарнитуре виртуальной реальности, равно как и об игровых проектах студии.

Кумер отдельно отметил, что Valve обладает большим опытом в сфере VR и готова развивать эту индустрию. В компании убеждены, что игры в виртуальной реальности должны продолжить своё существование в том числе на ПК, а не только на отдельных платформах.

VR-шлем Valve Index вышел в 2019 году и в целом получил хорошие оценки от пользователей. Спустя несколько месяцев состоялся релиз Half-Life: Alyx, который позволил резко увеличить спрос на гарнитуру.

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