В онлайн-кинотеатре от Amazon теперь можно отдельно настроить громкость голосов в сериалах
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Стриминговый сервис Amazon Prime Video анонсировал новую функцию Dialogue Boost — она позволяет увеличивать громкость голосов персонажей при просмотре фильмов и сериалов.
При этом изменяется только уровень голоса, а другие звуковые эффекты можно оставить на прежнем уровне. Пока доступно два варианта: среднее и высокое усиление.
Фото: Amazon
Функционал работает за счёт искусственного интеллекта: нейросеть анализирует звук в видео и определяет моменты, в которых диалоги могут быть заглушены другими эффектами.
На данный момент Dialogue Boost доступна только в некоторых фильмах и сериалах собственного производства Amazon. Однако руководство сервиса заверяет, что в дальнейшем планирует включить функцию и в других видео онлайн-кинотеатра.
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