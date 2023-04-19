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В онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video теперь можно отдельно настроить громкость голосов в сериалах

В онлайн-кинотеатре от Amazon теперь можно отдельно настроить громкость голосов в сериалах
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Стриминговый сервис Amazon Prime Video анонсировал новую функцию Dialogue Boost — она позволяет увеличивать громкость голосов персонажей при просмотре фильмов и сериалов.

При этом изменяется только уровень голоса, а другие звуковые эффекты можно оставить на прежнем уровне. Пока доступно два варианта: среднее и высокое усиление.

Фото: Amazon

Функционал работает за счёт искусственного интеллекта: нейросеть анализирует звук в видео и определяет моменты, в которых диалоги могут быть заглушены другими эффектами.

На данный момент Dialogue Boost доступна только в некоторых фильмах и сериалах собственного производства Amazon. Однако руководство сервиса заверяет, что в дальнейшем планирует включить функцию и в других видео онлайн-кинотеатра.

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