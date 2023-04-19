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По «Сумеркам» будут снимать сериал

По «Сумеркам» будут снимать сериал
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Авторитетное издание The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники сообщает, что в ранней стадии производства находится сериальная адаптация серии книг «Сумерки».

По данным инсайдеров, у сериала пока нет сценариста и контрактов с каим-либо телеканалом или стриминговым сервисом — владельцы франшизы хотят сначала сформировать зачатки проекта, а уже потом предлагать его потенциальным покупателям.

При производстве сериала от Lionsgate Television планируется задействовать автора оригинальных книг Стефани Майер, хотя пока непонятно, насколько она будет вовлечена в проект.

По вселенной «Сумерки» было выпущено всего пять фильмов с Кристен Стюарт и Робертом Паттинсоном. С 2008 по 2012 год они суммарно собрали в прокате более $ 3,4 млрд.

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