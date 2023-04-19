По «Сумеркам» будут снимать сериал
Поделиться
Авторитетное издание The Hollywood Reporter со ссылкой на свои источники сообщает, что в ранней стадии производства находится сериальная адаптация серии книг «Сумерки».
По данным инсайдеров, у сериала пока нет сценариста и контрактов с каим-либо телеканалом или стриминговым сервисом — владельцы франшизы хотят сначала сформировать зачатки проекта, а уже потом предлагать его потенциальным покупателям.
При производстве сериала от Lionsgate Television планируется задействовать автора оригинальных книг Стефани Майер, хотя пока непонятно, насколько она будет вовлечена в проект.
По вселенной «Сумерки» было выпущено всего пять фильмов с Кристен Стюарт и Робертом Паттинсоном. С 2008 по 2012 год они суммарно собрали в прокате более $ 3,4 млрд.
Комментарии
- 19 апреля 2023
-
19:55
-
19:20
-
19:04
-
18:35
-
18:10
-
17:50
-
17:33
-
17:30
-
17:05
-
16:58
-
16:39
-
16:15
-
15:45
-
15:16
-
15:04
-
14:48
-
14:23
-
14:19
-
13:42
-
13:33
-
13:10
-
13:10
-
12:44
-
12:25
-
11:28
-
10:53
-
10:12
-
09:39
-
09:07
-
08:42
-
01:13
-
00:37
-
00:10
- 18 апреля 2023
-
23:52
-
23:15
Партнерский контент