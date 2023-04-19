25-летний участник корейской поп-группы ASTRO найден мёртвым в своём доме
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По данным полиции Южной Кореи, певец и танцор Мумбин из известной K-pop группы ASTRO погиб при невыясненных обстоятельствах.
Тело 25-летнего музыканта обнаружили сегодня, 19 апреля, в его особняке в Каннаме, южном районе Сеула. Это сделал менеджер артиста вечером по местному времени, он же обратился в правоохранительные органы.
Согласно полицейскому отчёту, допускается, что причиной смерти могло стать самоубийство Мумбина. Однако пока это невозможно установить точно, так как вскрытие тела ещё не проводилось. Сейчас проводится расследование.
ASTRO — одна из самых популярных корейских поп-групп, основанная в 2016 году. Изначально в группу входили шестеро парней, однако в феврале этого года коллектив покинул Рокки.
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