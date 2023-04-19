Вышел трейлер сериала FUBAR с Арнольдом Шварценеггером
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Онлайн-кинотеатр Netflix представил трейлер предстоящего шоу FUBAR, главную роль в котором исполнит Арнольд Шварценеггер. Это будет первый опыт актёра в телевизионном сериале.
Сюжет FUBAR расскажет о взаимоотношениях отца и дочери (Моника Барбаро), которые внезапно обнаруживают, что работают над одним и тем же делом для ЦРУ. Героям предстоит не только наладить семейные узы, но и стать хорошими партнёрами по работе.
Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.
Сам актёр представляет шоу как комедийный боевик в духе «Правдивой лжи» и других похожих проектов.
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Премьера FUBAR на стриминговой платформе Netflix намечена на 28 мая. В первый сезон сериала войдёт восемь серий.
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