Apple продлила аренду офиса в России до января 2027 года

Apple продлила договор аренды помещения в столичном бизнес-центре «Романов двор» — об этом стало известно из документов, которые компания направила в ФНС России.

Обновлённое соглашение действует до января 2027 года. При этом Apple существенно сократила площадь помещений — с 4700 до 424 квадратных метров.

Компания также подчеркнула, что решение приостановить свою деятельность в России оказало негативное влияние на финансовые результаты Apple — выручка за 2022 год составила около 84 млрд рублей, сократившись на 78%.

Ранее Apple сообщила, что гарантийный ремонт проданных в России устройств будет осуществляться за границей: компания не стала продлевать договоры с отечественными авторизованными сервисными центрами.