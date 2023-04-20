Квентин Тарантино назвал свои самые нелюбимые фильмы

Издание IndieWire изучило множество интервью с Квентином Тарантино, чтобы выяснить, какие фильмы не любит именитый режиссёр. Итоговый список состоит из 21 фильма и сериала, а также всей киновселенной Marvel, которую постановщик считает за один большой кинокомикс.

В топ худших фильмов режиссёра попали многие популярные среди зрителей картины, включая «День сурка» с Биллом Мюрреем, вторую и третью «Матрицы» с Киану Ривзом и даже первый «Крик». Кроме того, Тарантино не оценил сериал «Настоящий детектив», который показался ему очень скучным.

23 фильма, которые не нравятся Квентину Тарантино

«Четыреста ударов» (1959)

«Жюль и Джим» (1962)

«Брюстер МакКлауд» (1970)

«Безумие» (1972)

«Квинтет» (1979)

«Добровольцы поневоле» (1981)

«Хэллоуин 2» (1981)

«Смысл жизни по Монти Пайтону» (1983)

«Новая рождественская сказка» (1988)

«Твин Пикс: Сквозь огонь» (1992)

«День Сурка» (1993)

«Прирождённые убийцы» (1994)

«Крик» (1996)

«Матрица: Перезагрузка (2003)

«Матрица: Революция» (2003)

Киновселенная Marvel (2008 — ...)

«Город воров» (2010)

«Голодные игры» (2012)

«Настоящий детектив» (2014 — ...)

«Звёздные войны: Пробуждение силы» (2015)

«Взрывная блондинка» (2017)

«1917» (2019)

«Довод» (2020)

Ранее Квентин Тарантино объяснил, почему не снимает постельные сцены в своих фильмах.