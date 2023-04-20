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«Матрица», «1917» и «Крик»: 23 самых нелюбимых фильма Квентина Тарантино

Квентин Тарантино назвал свои самые нелюбимые фильмы
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Издание IndieWire изучило множество интервью с Квентином Тарантино, чтобы выяснить, какие фильмы не любит именитый режиссёр. Итоговый список состоит из 21 фильма и сериала, а также всей киновселенной Marvel, которую постановщик считает за один большой кинокомикс.

В топ худших фильмов режиссёра попали многие популярные среди зрителей картины, включая «День сурка» с Биллом Мюрреем, вторую и третью «Матрицы» с Киану Ривзом и даже первый «Крик». Кроме того, Тарантино не оценил сериал «Настоящий детектив», который показался ему очень скучным.

23 фильма, которые не нравятся Квентину Тарантино

  • «Четыреста ударов» (1959)
  • «Жюль и Джим» (1962)
  • «Брюстер МакКлауд» (1970)
  • «Безумие» (1972)
  • «Квинтет» (1979)
  • «Добровольцы поневоле» (1981)
  • «Хэллоуин 2» (1981)
  • «Смысл жизни по Монти Пайтону» (1983)
  • «Новая рождественская сказка» (1988)
  • «Твин Пикс: Сквозь огонь» (1992)
  • «День Сурка» (1993)
  • «Прирождённые убийцы» (1994)
  • «Крик» (1996)
  • «Матрица: Перезагрузка (2003)
  • «Матрица: Революция» (2003)
  • Киновселенная Marvel (2008 — ...)
  • «Город воров» (2010)
  • «Голодные игры» (2012)
  • «Настоящий детектив» (2014 — ...)
  • «Звёздные войны: Пробуждение силы» (2015)
  • «Взрывная блондинка» (2017)
  • «1917» (2019)
  • «Довод» (2020)

Ранее Квентин Тарантино объяснил, почему не снимает постельные сцены в своих фильмах.

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