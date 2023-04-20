Квентин Тарантино назвал свои самые нелюбимые фильмы
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Издание IndieWire изучило множество интервью с Квентином Тарантино, чтобы выяснить, какие фильмы не любит именитый режиссёр. Итоговый список состоит из 21 фильма и сериала, а также всей киновселенной Marvel, которую постановщик считает за один большой кинокомикс.
В топ худших фильмов режиссёра попали многие популярные среди зрителей картины, включая «День сурка» с Биллом Мюрреем, вторую и третью «Матрицы» с Киану Ривзом и даже первый «Крик». Кроме того, Тарантино не оценил сериал «Настоящий детектив», который показался ему очень скучным.
23 фильма, которые не нравятся Квентину Тарантино
- «Четыреста ударов» (1959)
- «Жюль и Джим» (1962)
- «Брюстер МакКлауд» (1970)
- «Безумие» (1972)
- «Квинтет» (1979)
- «Добровольцы поневоле» (1981)
- «Хэллоуин 2» (1981)
- «Смысл жизни по Монти Пайтону» (1983)
- «Новая рождественская сказка» (1988)
- «Твин Пикс: Сквозь огонь» (1992)
- «День Сурка» (1993)
- «Прирождённые убийцы» (1994)
- «Крик» (1996)
- «Матрица: Перезагрузка (2003)
- «Матрица: Революция» (2003)
- Киновселенная Marvel (2008 — ...)
- «Город воров» (2010)
- «Голодные игры» (2012)
- «Настоящий детектив» (2014 — ...)
- «Звёздные войны: Пробуждение силы» (2015)
- «Взрывная блондинка» (2017)
- «1917» (2019)
- «Довод» (2020)
Ранее Квентин Тарантино объяснил, почему не снимает постельные сцены в своих фильмах.
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