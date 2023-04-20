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Фанат показал реалистичный Вайтран из «Скайрима» на движке Unreal Engine 5

Фанат показал реалистичный Вайтран из «Скайрима» на движке Unreal Engine 5
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Автор YouTube-канала Leo Torres выпустил видео, в котором показал, как бы выглядел город Вайтран из «Скайрима» на движке Unreal Engine 5.

В начале можно увидеть кинематографическую постановку, с помощью которой можно рассмотреть город с разных ракурсов. Затем автор переключился на режим от первого лица и походил по Вайтрану. Важно отметить, что город в ролике получился заметно больше того, что было в самой игре.

Видео получилось спокойным. В нём нет никаких сражений и даже других NPC — только главный герой и пустой, атмосферный город.

Видео доступно на YouTube-канале Leo Torres. Права на видео принадлежат Bethesda.

По словам автора ролика, его цель была в том, чтобы показать наиболее реалистичный «Скайрим», а благодаря Unreal Engine 5 и современным технологиям это удалось сделать на все сто.

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