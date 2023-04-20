Джейми Фокс до сих пор находится в больнице из-за «медицинского осложнения»

Несколько дней назад стало известно, что актёра Джейми Фокса госпитализировали прямо во время съёмок фильма из-за «медицинского осложнения». По информации издания Entertainment Weekly, Фокс до сих пор находится в больнице.

Согласно данным, актёр до сих пор пребывает в больнице Джорджии, где он проходит различные тесты, чтобы определить, что вызвало его осложнения. Что именно за осложнения, до сих пор неизвестно. Информацию тщательно скрывают.

Джейми Фокс находился в Атланте на съёмках фильма Netflix «Снова в деле» с Кэмерон Диас и Гленн Клоуз. Приостанавливали ли съёмки ленты из-за отсутствия Фокса, неизвестно.

Джейми Фокс получил известность благодаря ролям в фильмах «Рэй», «Соучастник», «Законопослушный гражданин», «Джанго освобождённый» и других лентах.