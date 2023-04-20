Джейми Фокс до сих пор находится в больнице из-за «медицинского осложнения»

Несколько дней назад стало известно, что актёра Джейми Фокса госпитализировали прямо во время съёмок фильма из-за «медицинского осложнения». По информации издания Entertainment Weekly, Фокс до сих пор находится в больнице.
Согласно данным, актёр до сих пор пребывает в больнице Джорджии, где он проходит различные тесты, чтобы определить, что вызвало его осложнения. Что именно за осложнения, до сих пор неизвестно. Информацию тщательно скрывают.
Джейми Фокс находился в Атланте на съёмках фильма Netflix «Снова в деле» с Кэмерон Диас и Гленн Клоуз. Приостанавливали ли съёмки ленты из-за отсутствия Фокса, неизвестно.
Джейми Фокс получил известность благодаря ролям в фильмах «Рэй», «Соучастник», «Законопослушный гражданин», «Джанго освобождённый» и других лентах.
- 20 апреля 2023
-
09:34
-
09:07
-
08:35
-
02:04
-
00:27
-
00:03
- 19 апреля 2023
-
23:29
-
22:57
-
22:26
-
21:59
-
21:01
-
20:35
-
19:55
-
19:20
-
19:04
-
18:35
-
18:10
-
17:50
-
17:33
-
17:30
-
17:05
-
16:58
-
16:39
-
16:15
-
15:45
-
15:16
-
15:04
-
14:48
-
14:23
-
14:19
-
13:42
-
13:33
-
13:10
-
13:10
-
12:44