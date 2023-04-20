Президент Бразилии — о видеоиграх: они учат детей убивать

Во время недавнего выступления президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва резко высказался против видеоигр. По его словам, они не учат ничему хорошему и лишь показывают убийства и насилие.

По его словам, дети от 8 до 12 лет постоянно играют, и это им вредит. Также Луис Инасиу назвал видеоигры «дерьмом».

Когда моему сыну четыре года и он плачет, что мне для него сделать? Я немедленно даю ему планшет, чтобы он мог поиграть. Но в играх нет ничего хорошего, нет любви и воспитания. Они учат детей убивать. Смертей в этом больше, чем во время Второй мировой войны.

На слова Луиса Инасиу отреагировал его сын, который заявил, что видеоигры — это искусство и отличное средство для проведения досуга.

Мой отец видел, как его дети и внуки росли, играя в видеоигры, он знает, что это не сделало нас жестокими. Он сделал заявление на спорную тему в прямом эфире и закончил обобщением. Видеоигры — это гораздо больше, чем насилие, это искусство, это досуг, это развлечение.

Выступление президента Бразилии связано с инцидентом, произошедшим в начале месяца. Неизвестный мужчина проник в детский сад и топором убил четырёх детей. Полиция обвинила в этом увлечение мужчины видеоиграми.