Президент Бразилии — о видеоиграх: они учат детей убивать
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Во время недавнего выступления президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва резко высказался против видеоигр. По его словам, они не учат ничему хорошему и лишь показывают убийства и насилие.
По его словам, дети от 8 до 12 лет постоянно играют, и это им вредит. Также Луис Инасиу назвал видеоигры «дерьмом».
Когда моему сыну четыре года и он плачет, что мне для него сделать? Я немедленно даю ему планшет, чтобы он мог поиграть. Но в играх нет ничего хорошего, нет любви и воспитания. Они учат детей убивать. Смертей в этом больше, чем во время Второй мировой войны.
На слова Луиса Инасиу отреагировал его сын, который заявил, что видеоигры — это искусство и отличное средство для проведения досуга.
Мой отец видел, как его дети и внуки росли, играя в видеоигры, он знает, что это не сделало нас жестокими. Он сделал заявление на спорную тему в прямом эфире и закончил обобщением. Видеоигры — это гораздо больше, чем насилие, это искусство, это досуг, это развлечение.
Выступление президента Бразилии связано с инцидентом, произошедшим в начале месяца. Неизвестный мужчина проник в детский сад и топором убил четырёх детей. Полиция обвинила в этом увлечение мужчины видеоиграми.
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