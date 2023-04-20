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В России начались показы фильма «Вызов»

В России начались показы фильма «Вызов»
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Сегодня по всей России стартовал прокат фильма «Вызов». Как заявляли создатели ленты, это первая художественная картина, снятая в космосе.

Сюжет ленты рассказывает о том, как один из космонавтов получает на МКС тяжёлую травму и нуждается в операции на сердце. Загвоздка в том, что вернуть его на Землю не получится из-за сложности травмы. Принимается решение отправить на станцию врача, а берётся за эту сложную миссию кардиохирург Евгения Беляева.

Роль Беляевой исполнила актриса Юлия Пересильд. В фильме с ней снялись Владимир Машков, Милош Бикович, Александр Балуев и космонавты Олег Новицкий, Антон Шкваплеров и Пётр Дубров.

Режиссёром картины выступил Клим Шипенко, снявший «Салют-7» и другие фильмы.

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