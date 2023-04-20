Актёр, сыгравший Питера Паркера в «Человеке-пауке 2», завершил работу над игрой

Актёр Юрий Ловенталь, сыгравший Питера Паркера в игре «Человек-паук» и «Человек-паук: Майлз Моралес», рассказал о завершении своей работы над «Человеком-пауком 2». Актёр, как и прежде, озвучил героя и сделал для него захват движений.

Также Ловенталь отметил, что не может дождаться того, когда геймеры начнут играть в проект. Уж очень актёру не терпится увидеть, как аудитория примет старания его и команды разработчиков.

«Человек-паук 2» — продолжение «Человека-паука» 2018 года. По слухам, в игре дадут переключаться между Питером и Майлзом. Также ожидается продвинутая графика, усовершенствованная физика полётов на паутине, улучшенная боевая система и многое другое.

«Человек-паук 2» выйдет осенью этого года только на PS5.