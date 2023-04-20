«Аватар: Путь воды» принёс Disney больше $ 500 млн прибыли — Deadline

Издание Deadline выпустило финансовый разбор фильма «Аватар: Путь воды». Журналисты решили посчитать, сколько прибыли принесла картина Джеймса Кэмерона с учётом всех затрат: доля кинотеатров, траты на маркетинг, гонорары актёров и другие издержки.
«Аватар 2» собрал в мировом прокате чуть больше $ 2,3 млрд — это третий результат за всю историю. Однако прибыль фильма составила около $ 531 млн. Дело в том, что бюджет картины составляет примерно $ 675 млн, учитывая параллельные съёмки сразу двух частей, маркетинг и ролики.
Гонорары съёмочной команде составили приблизительно $ 300 млн — бóльшую часть из этой суммы получили режиссёр Джеймс Кэмерон и продюсер Джон Ландау. Актёры фильма же вместо этого получили крупные авансы, поэтому их доля от общей выручки оказалась не так высока.
- 20 апреля 2023
-
13:02
-
12:48
-
12:39
-
12:11
-
11:13
-
10:30
-
10:17
-
09:34
-
09:07
-
08:35
-
02:04
-
00:27
-
00:03
- 19 апреля 2023
-
23:29
-
22:57
-
22:26
-
21:59
-
21:01
-
20:35
-
19:55
-
19:20
-
19:04
-
18:35
-
18:10
-
17:50
-
17:33
-
17:30
-
17:05
-
16:58
-
16:39
-
16:15
-
15:45
-
15:16
-
15:04
-
14:48