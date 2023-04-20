«Аватар: Путь воды» принёс Disney больше $ 500 млн прибыли — Deadline

Издание Deadline выпустило финансовый разбор фильма «Аватар: Путь воды». Журналисты решили посчитать, сколько прибыли принесла картина Джеймса Кэмерона с учётом всех затрат: доля кинотеатров, траты на маркетинг, гонорары актёров и другие издержки.

«Аватар 2» собрал в мировом прокате чуть больше $ 2,3 млрд — это третий результат за всю историю. Однако прибыль фильма составила около $ 531 млн. Дело в том, что бюджет картины составляет примерно $ 675 млн, учитывая параллельные съёмки сразу двух частей, маркетинг и ролики.

Гонорары съёмочной команде составили приблизительно $ 300 млн — бóльшую часть из этой суммы получили режиссёр Джеймс Кэмерон и продюсер Джон Ландау. Актёры фильма же вместо этого получили крупные авансы, поэтому их доля от общей выручки оказалась не так высока.