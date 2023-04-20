Xiaomi, Tecno и Realme начали предустанавливать магазин RuStore на свои смартфоны

По информации газеты «Коммерсантъ», китайские производители смартфонов начали предустанавливать отечественный магазин RuStore на свои смартфоны с системой Android. Среди них Xiaomi, Tecno, Vivo, Realme и другие.
Отмечается, что некоторые модели иностранных смартфонов с предустановленным RuStore уже доступны в продаже в магазинах.
Ряд иностранных производителей смартфонов официально поставляет в Россию устройства с предустановленным RuStore. Некоторые модели уже доступны в продаже.
У этой ситуации есть одна важная деталь — при предустановке RuStore у компаний есть юридический риск в рамках лицензионных соглашений с Google. Как отметил адвокат КА Pen & Paper Виктор Рыков, из-за игнорирования правил лицензии Google может перестать делиться частью прибыли с производителями.
Другой источник газеты считает, что компаниям, устанавливающим RuStore на свои Android, может грозить отключение от Google-сервисов на гаджетах по всему миру.
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