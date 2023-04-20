Blizzard может провести ещё одну бету Diablo 4

На днях один из фанатов Diablo пожаловался на то, что ему хотелось бы провести больше времени в грядущей Diablo 4. Несмотря на шуточный комментарий, официальный аккаунт серии ответил ему и заявил, что «это можно устроить». Чуть позже на это заявление отреагировал и президент Blizzard Майк Ибарра, опубликовав эмодзи с внимательным взглядом.
Фото: Twitter
Вполне возможно, что таким образом разработчики намекают ещё на один бета-тест, который может пройти в мае. Анонс может произойти уже сегодня, 20 апреля, на стриме проекта. Его проведут геймдиректор Diablo 4 Джозеф Пьепиора и стример Rhykker. Вполне возможно, это и будет тот самый «секретный» анонс, о котором стало известно на днях.
Релиз Diablo 4 состоится 6 июня на ПК и консолях. Обладатели расширенных изданий игры начнут играть на четыре дня раньше — 2 июня.
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