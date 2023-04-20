Исследование: в США 45% людей старше 50 лет играют в видеоигры

На этой неделе группа AARP опубликовала результаты своего последнего опроса, в котором приняли участие геймеры в возрасте. Опрос был сделан с целью определить, сколько людей старше 50 лет играют в видеоигры.

В опросе приняли участие около 7,8 тыс. человек. Он проводился в июне и июле 2022 года. Результат показал, что 45% людей в возрасте 50 лет и старше играли в видеоигры по крайней мере раз в месяц.

Геймеры в возрасте предпочитают мобильные платформы: 84% опрошенных заявили, что играли на мобильных устройствах, по сравнению с 28% на консолях и 21% на технологии «умный дом» (которая включает в себя смарт-телевизоры, цифровые медиаплееры и помощников по дому). Также игроки старше 50 лет играли в ПК, ноутбуки и планшеты.

Предпочтение по платформам

Среди жанров лидируют головоломки, игры с плитками, картами и словами (например, Wordle). Около 36% игроков старше 50 лет включили игры со словами в тройку своих любимых жанров.

В опросе также были рассмотрены причины, по которым геймеры старше 50 лет играют – в тройку самых популярных ответов вошли весёлое времяпрепровождение, расслабление и сосредоточенность ума.