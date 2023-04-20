Новый патч в The Sims 4 изменил внешность симов и превратил персонажей в вампиров

На днях в The Sims 4 вышло очередное обновление, которое добавило в игру комплекты «Сокровища из подвала» и «Теплица мечты». Судя по всему, апдейт что-то сломал — пользователи начали сообщать о странных графических багах.
После патча, как заявляют игроки, их персонажи начали выглядеть совсем не так, как выглядели до этого. У многих симов сильно изменилась структура лица: увеличилось расстояние между глазами, уменьшился нос, а у кого-то даже слегка изменился оттенок кожи.
Шуточная картинка от сообщества: справа созданный персонаж, слева — сим после апдейта
Фото: Twitter
Но самые страшные изменения произошли с зубами героев. Некоторые симы начали выглядеть как настоящие вампиры с удлинёнными клыками. И ведь совсем недавно это были самые обычные персонажи.
Фото: simscommunity
Фото: simscommunity
Фото: simscommunity
Разработчики The Sims 4 уже отреагировали на ситуацию и заявили, что изучают проблему. Судя по всему, ждать исправлений в самое ближайшее время пока не стоит.
- 20 апреля 2023
-
14:35
-
14:24
-
14:01
-
13:45
-
13:32
-
13:02
-
12:48
-
12:39
-
12:11
-
11:13
-
10:30
-
10:17
-
09:34
-
09:07
-
08:35
-
02:04
-
00:27
-
00:03
- 19 апреля 2023
-
23:29
-
22:57
-
22:26
-
21:59
-
21:01
-
20:35
-
19:55
-
19:20
-
19:04
-
18:35
-
18:10
-
17:50
-
17:33
-
17:30
-
17:05
-
16:58
-
16:39