Новый патч в The Sims 4 изменил внешность симов и превратил персонажей в вампиров

На днях в The Sims 4 вышло очередное обновление, которое добавило в игру комплекты «Сокровища из подвала» и «Теплица мечты». Судя по всему, апдейт что-то сломал — пользователи начали сообщать о странных графических багах.

После патча, как заявляют игроки, их персонажи начали выглядеть совсем не так, как выглядели до этого. У многих симов сильно изменилась структура лица: увеличилось расстояние между глазами, уменьшился нос, а у кого-то даже слегка изменился оттенок кожи.

Шуточная картинка от сообщества: справа созданный персонаж, слева — сим после апдейта Фото: Twitter

Но самые страшные изменения произошли с зубами героев. Некоторые симы начали выглядеть как настоящие вампиры с удлинёнными клыками. И ведь совсем недавно это были самые обычные персонажи.

Фото: simscommunity

Фото: simscommunity

Фото: simscommunity

Разработчики The Sims 4 уже отреагировали на ситуацию и заявили, что изучают проблему. Судя по всему, ждать исправлений в самое ближайшее время пока не стоит.