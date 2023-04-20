Alan Wake 2 будет «игрой нового поколения» — Ник Бейкер

Сооснователь портала Xbox Era, ведущий подкаста и инсайдер Ник Бейкер раскрыл любопытную деталь Alan Wake 2. По его словам, разработка игры продвигается хорошо, а игроки смогут увидеть «настоящий некстген».

Что конкретно под этим подразумевается, непонятно. Возможно, Бейкер имеет в виду уровень графики, используемые технологии и что-то ещё, что даст игрокам понять — перед ними игра нового поколения.

Фото: Twitter

Alan Wake 2 — продолжение Alan Wake. Деталей игры нет, но ранее говорили о наличии хоррор-элементов. В целом проект должен стать намного лучше оригинала как геймплейно, так и сюжетно.

Alan Wake 2 выйдет в этом году, но пока что нет даже примерной даты релиза. Тайтл появится на ПК, PS5 и Xbox Series.