Звезда Death Stranding Томми Эрл Дженкинс появится в Star Wars Jedi: Survivor
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Актёр Томми Эрл Дженкинс, сыгравший Дайхардмэна в Death Stranding и озвучивший игровых персонажей в некоторых проектах, сообщил, что был рад поработать над Star Wars Jedi: Survivor.
Что интересно, ранее об участии Томми Эрла Дженкинса не сообщалось. Судя по всему, актёра приглашали сыграть какого-то персонажа для игры, но какого именно, неизвестно. Возможно, это будет не очень большая роль.
Сохраните себе эту дату! Игра выйдет 28 апреля! Так рад быть частью наследия и семьи «Звёздных войн» от Electronic Arts. Было очень весело.
Star Wars Jedi: Survivor — сиквел Star Wars Jedi: Fallen Order. Игрокам предстоит взять на себя роль джедая Кэла Кестиса и отправиться в новое приключение.
Релиз игры состоится 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series.
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