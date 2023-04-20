Звезда Death Stranding Томми Эрл Дженкинс появится в Star Wars Jedi: Survivor

Актёр Томми Эрл Дженкинс, сыгравший Дайхардмэна в Death Stranding и озвучивший игровых персонажей в некоторых проектах, сообщил, что был рад поработать над Star Wars Jedi: Survivor.

Что интересно, ранее об участии Томми Эрла Дженкинса не сообщалось. Судя по всему, актёра приглашали сыграть какого-то персонажа для игры, но какого именно, неизвестно. Возможно, это будет не очень большая роль.

Сохраните себе эту дату! Игра выйдет 28 апреля! Так рад быть частью наследия и семьи «Звёздных войн» от Electronic Arts. Было очень весело.

Star Wars Jedi: Survivor — сиквел Star Wars Jedi: Fallen Order. Игрокам предстоит взять на себя роль джедая Кэла Кестиса и отправиться в новое приключение.

Релиз игры состоится 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series.