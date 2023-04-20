Спортивный бренд Kappa совместно с клубом Virtus.pro представил коллекцию одежды

Бренд спортивной одежды Kappa объявил о сотрудничестве с российским киберспортивным клубом Virtus.pro.

Игроки состава «медведей» по CS:GO приняли участие в рекламной кампании новой весенней коллекции Kappa. А позже в 2023 году будет выпущена совместная коллекция одежды от Kappa и Virtus.pro.

Партнёрство с Virtus.pro — одним из самых сильнейших

киберспортивных клубов мира, — это большой и значимый шаг для бренда Kappa. Он позволит нам внести свой вклад в развитие как самого клуба, так и всей индустрии в целом, позволит сделать ещё более реальным тот мир будущего, о котором мы так много говорим.

Линейка одежды, в продвижении которой приняли участие Джами Jame Али и его партнёры, выполнена в чёрном, белом и голубом оттенках — в Kappa отмечают, что основой для коллекции стали «архивные модели и футбольное наследие бренда».

Фото новой коллекции с игроками Virtus.pro

Фото: Kappa

Фото: Kappa

Фото: Kappa

Фото: Kappa