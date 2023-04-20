Десять самых прибыльных фильмов 2022 года

Издание Deadline презентовало топ-10 самых прибыльных фильмов и мультфильмов 2022 года. Как стало известно ранее, «Аватар: Путь воды» получил более $ 500 млн чистой прибыли. А «Топ Ган: Мэверик» при сборах в $ 1,4 млрд получил чистую прибыль в размере $ 391 млн, мультфильм «Миньоны: Грювитация» — $ 382 млн, обойдя «Доктора Стрэнджа: В мультивселенной безумия» ($ 284 млн прибыли) и «Чёрную пантеру 2» ($ 259 млн прибыли).

Топ-10 самых прибыльных фильмов и мультфильмов 2022 года

«Аватар: Путь воды» — $ 531 млн (сборы $ 2,3 млрд). «Топ Ган: Мэверик» — $ 391 млн (сборы $ 1,4 млрд). «Миньоны: Грювитация» — $ 382 млн (сборы $ 939 млн). «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» — $ 284 млн (сборы $ 955 млн). «Чёрная пантера 2» — $ 259 млн (сборы $ 859 млн). «Мир Юрского периода 3» — $ 229 млн (сборы $ 1 млрд). «Бэтмен» — $ 177 млн (сборы $ 770 млн). «Кот в сапогах 2» — $ 120 млн (сборы $ 478 млн). «Тор 4» — $ 103 млн (сборы $ 760 млн). «Улыбка» — $ 101 млн (сборы $ 217 млн).

У всех фильмов и картин огромная часть средств уходит кинотеатрам, а также на маркетинг и поспродакшен.