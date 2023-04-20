Квентин Тарантино проведёт на Каннском фестивале секретный показ

Легендарный сценарист и режиссёр Квентин Тарантино станет почётным гостем грядущего Каннского кинофестиваля. Уже известно, что знаменитый кинодел посетит независимую параллельную программу фестиваля — она называется «Двухнедельник режиссёров».

На «Двухнедельнике режиссёров» Тарантино прочитает лекцию об истории Голливуда 70-х годов и проведёт некий секретный показ. Есть предположение, что Квентин презентует на показе не свой новый фильм, а снова пропиарит свою книгу Cinema Speculation. Режиссёр сейчас в промотуре в её поддержку.

При этом отмечается, что на секретном показе будет царить «атмосфера рокабилли». Напомним, рокабилли — это направление рок-н-ролла, в котором есть оттенки кантри-музыки. В культовых первых картинах Квентина «Криминальное чтиво» и «Бешеные псы» много музыки этого направления.

В этом году фестиваль стартует 16 мая, а завершится он 27 мая.