Новый апдейт для Cyberpunk 2077 решил проблемы с вылетами

Cyberpunk 2077 на ПК получила свежее обновление. Оно решает две технические проблемы — исключает вылеты из игры, в том числе во время финального квеста, и выключает динамическое разрешение, когда включена трассировка пути. CD Projekt RED предупредила, что хотфикс может повлиять на работу модов.

На ПК вышел хотфикс для Cyberpunk 2077. Он исправляет две ошибки, когда игра вылетала, в том числе во время финального квеста. Настройка динамического разрешения теперь выключена, если включена трассировка пути.

Фото: CD Projekt RED

Популярный блогер Илья Maddyson Давыдов на днях обновил список своих любимых игр. Как рассказал стример в своём телеграм-канале, Cyberpunk 2077 сместила «Ведьмака 3» в его личном топ-5, поэтому приключений Геральта из Ривии в листе больше нет.