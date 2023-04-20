Третий сезон сериала «Люпен» с Омаром Си выйдет в октябре
Поделиться
Netflix назначил точную дату премьеры третьего сезона сериала «Люпен». Шоу стартует в онлайн-кинотеатре 5 октября этого года. Авторы также презентовали первый постер продолжения — на нём главный герой стоит на краю крыши с пальто и кепкой в руках.
Первый постер третьего сезона сериала «Люпен»
Фото: Netflix
Сколько точно будет серий в третьем сезоне, пока неизвестно. В шоу рассказывается о приключениях талантливого и остроумного вора Ассана Диопа, который с детства вдохновляется приключениями джентльмена-грабителя Арсена Люпена. Ассан работает так же, как работал Люпен в книгах. Главный герой, которого играет Омар Си («1+1», «Зов предков»), должен спасти своего сына и отомстить тем, кто виновен в смерти его отца.
Комментарии
- 20 апреля 2023
-
19:09
-
18:57
-
18:35
-
18:15
-
18:06
-
17:38
-
17:16
-
16:56
-
16:34
-
16:21
-
16:01
-
15:37
-
15:30
-
15:22
-
15:09
-
14:51
-
14:35
-
14:24
-
14:01
-
13:45
-
13:32
-
13:02
-
12:48
-
12:39
-
12:11
-
11:13
-
10:30
-
10:17
-
09:34
-
09:07
-
08:35
-
02:04
-
00:27
-
00:03
- 19 апреля 2023
-
23:29
Партнерский контент