Третий сезон сериала «Люпен» с Омаром Си выйдет в октябре

Netflix назначил точную дату премьеры третьего сезона сериала «Люпен». Шоу стартует в онлайн-кинотеатре 5 октября этого года. Авторы также презентовали первый постер продолжения — на нём главный герой стоит на краю крыши с пальто и кепкой в руках.

Первый постер третьего сезона сериала «Люпен»

Фото: Netflix

Сколько точно будет серий в третьем сезоне, пока неизвестно. В шоу рассказывается о приключениях талантливого и остроумного вора Ассана Диопа, который с детства вдохновляется приключениями джентльмена-грабителя Арсена Люпена. Ассан работает так же, как работал Люпен в книгах. Главный герой, которого играет Омар Си («1+1», «Зов предков»), должен спасти своего сына и отомстить тем, кто виновен в смерти его отца.