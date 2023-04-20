Никита Михалков назвал фильм «Вызов» единственным в своём роде

Знаменитый российский режиссёр Никита Михалков назвал ленту «Вызов» уникальным мировым опытом, отметив, что фильм — «единственный в своём роде».
Для меня создан уникальный мировой опыт, единственный в своём роде, когда в нашей стране часть картины снимается в реальном космосе на орбите.
Михалков понимает, что съёмки в космосе — это своего рода красивый рекламный трюк. Но он видит в этом шаг в сторону развития всего кинематографа.
Если это происходит, значит, существует поиск нового, который и движет кинематограф.
При этом известный постановщик сам пока не успел посмотреть ленту. Поэтому её качество он оценить не смог.
Сюжет «Вызова» рассказывает о том, как один из космонавтов получает на МКС тяжёлую травму и нуждается в операции на сердце. Загвоздка в том, что вернуть его на Землю не получится из-за сложности травмы. Принимается решение отправить на станцию врача, а берётся за эту сложную миссию кардиохирург Евгения Беляева.
Роль Беляевой исполнила актриса Юлия Пересильд. В фильме с ней снялись Владимир Машков, Милош Бикович, Александр Балуев и космонавты Олег Новицкий, Антон Шкваплеров и Пётр Дубров.
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