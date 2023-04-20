Сервис изображений Imgur запретит контент сексуального характера

Популярная платформа для размещения фото и гифок Imgur с 15 мая введёт полный запрет на загрузку любого контента сексуального характера — как откровенной порнографии, так и любой обнажёнки. Кроме того, со следующего месяца платформа будет удалять «старый, неиспользуемый и неактивный контент, не привязанный к учётной записи пользователя».
При этом, как администрация Imgur будет определять «старый, неиспользуемый и неактивный контент», руководство не уточнило. Но уже понятно, что из-за удаления подобного контента многие порталы и сайты могут потерять массу фото и гифок с Imgur, на которые они ссылаются.
Руководство Imgur отметило, что откровенные изображения (а также незаконный контент) «исторически представляли риск для сообщества платформы и его бизнеса».
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