Раскрыты первые детали мультфильма «Трансформеры»

Новый мультфильм по вселенной «Трансформеров» обещают выпустить 19 июля 2024 года. О проекте пока известно крайне мало. Но его продюсер Лоренцо Ди Бонавентура, который также курирует ленту «Трансформеры: Восхождение Звероботов», раскрыл некоторые подробности.

Бонавентура подтвердил, что в мультфильме точно покажут планету Кибертрон, поскольку лента раскроет не только происхождение главных персонажей вроде Оптимуса Прайма и Мегатрона, но и покажет «историю зарождения всех Трансформеров».

По словам продюсера, на Кибертроне развернётся большая часть действа. В мультфильме покажут, как Оптимус и Мегатрон сначала крепко дружили, но в итоге стали врагами.

Вы увидите Кибертрон таким, каким вы его никогда не видели, каким никто никогда не видел его раньше. Поскольку мы делаем анимацию, нам разрешено выкладываться на полную. Если бы это был фильм, то он стоил бы больше $ 1 млрд.

Лоренцо подчеркнул, что в будущем новый мультфильм «Трансформеры» может породить целую анимационную трилогию. По заверению продюсера, у него в голове уже есть сюжет, который он может уложить в три больших мультфильма.