Disney представила Капитана Крюка из «Питера Пэна и Венди»

Disney презентовала небольшой отрывок из приключенческой ленты «Питер Пэн и Венди». В ролике впервые показали актёра Джуда Лоу («Молодой Папа», «Шерлок Холмс») в образе Капитана Крюка — главного врага Питера Пэна и его друзей.
Отрывок из фильма «Питер Пэн и Венди» с Капитаном Крюком
Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Disney.
«Питер Пэн и Венди» расскажет о девочке по имени Венди Дарлинг, которая боится покинуть свой родной дом. В какой-то момент она встречает Питера Пэна — мальчика, который отказывается взрослеть. Вместе со своими братьями и крошечной феей Динь-Динь они переносятся в волшебный мир Неверленд. Там герои встретят злого пиратского капитана Крюка и отправятся в опасное приключение, которое навсегда изменит их жизни.
Главные роли в экранизации сыграли Александр Молони («Большой злой лис и другие сказки»), Эвер Андерсон («Чёрная Вдова») и Джуд Лоу («Шерлок Холмс»). Премьера фильма состоится 28 апреля на DIsney+.
- 20 апреля 2023
-
22:16
-
21:57
-
21:53
-
21:15
-
20:56
-
20:34
-
20:00
-
19:34
-
19:09
-
18:57
-
18:35
-
18:15
-
18:06
-
17:38
-
17:16
-
16:56
-
16:34
-
16:21
-
16:01
-
15:37
-
15:30
-
15:22
-
15:09
-
14:51
-
14:35
-
14:24
-
14:01
-
13:45
-
13:32
-
13:02
-
12:48
-
12:39
-
12:11
-
11:13
-
10:30