Disney представила Капитана Крюка из «Питера Пэна и Венди»

Disney презентовала небольшой отрывок из приключенческой ленты «Питер Пэн и Венди». В ролике впервые показали актёра Джуда Лоу («Молодой Папа», «Шерлок Холмс») в образе Капитана Крюка — главного врага Питера Пэна и его друзей.

Отрывок из фильма «Питер Пэн и Венди» с Капитаном Крюком

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«Питер Пэн и Венди» расскажет о девочке по имени Венди Дарлинг, которая боится покинуть свой родной дом. В какой-то момент она встречает Питера Пэна — мальчика, который отказывается взрослеть. Вместе со своими братьями и крошечной феей Динь-Динь они переносятся в волшебный мир Неверленд. Там герои встретят злого пиратского капитана Крюка и отправятся в опасное приключение, которое навсегда изменит их жизни.

Главные роли в экранизации сыграли Александр Молони («Большой злой лис и другие сказки»), Эвер Андерсон («Чёрная Вдова») и Джуд Лоу («Шерлок Холмс»). Премьера фильма состоится 28 апреля на DIsney+.