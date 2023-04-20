Blizzard проведёт ещё одну открытую бету Diablo 4 в середине мая

Все намёки Blizzard подтвердились — компания действительно проведёт ещё одно открытое бета-тестирование Diablo 4. Оно пройдёт на ПК и консолях с 12 по 14 мая, за три недели до выхода игры.
Фото: Blizzard
В Blizzard отметили, что по наполнению бета будет такой же, как и прошлая, — игроки смогут улучшить персонажей до 20-го уровня, сразиться с демоном Ашавой и получить некий новый трофей. Судя по всему, разработчики хотят ещё раз протестировать серверы проекта и узнать мнение геймеров по поводу изменений внутриигрового баланса.
Релиз Diablo 4 состоится 6 июня на ПК и консолях. Обладатели расширенных изданий игры начнут играть на четыре дня раньше — 2 июня. Весь сохранённый прогресс из беты можно будет перенести в полную версию игры без потери прогресса.
- 20 апреля 2023
-
22:16
-
21:57
-
21:53
-
21:15
-
20:56
-
20:34
-
20:00
-
19:34
-
19:09
-
18:57
-
18:35
-
18:15
-
18:06
-
17:38
-
17:16
-
16:56
-
16:34
-
16:21
-
16:01
-
15:37
-
15:30
-
15:22
-
15:09
-
14:51
-
14:35
-
14:24
-
14:01
-
13:45
-
13:32
-
13:02
-
12:48
-
12:39
-
12:11
-
11:13
-
10:30