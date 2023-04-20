Blizzard проведёт ещё одну открытую бету Diablo 4 в середине мая

Все намёки Blizzard подтвердились — компания действительно проведёт ещё одно открытое бета-тестирование Diablo 4. Оно пройдёт на ПК и консолях с 12 по 14 мая, за три недели до выхода игры.

Фото: Blizzard

В Blizzard отметили, что по наполнению бета будет такой же, как и прошлая, — игроки смогут улучшить персонажей до 20-го уровня, сразиться с демоном Ашавой и получить некий новый трофей. Судя по всему, разработчики хотят ещё раз протестировать серверы проекта и узнать мнение геймеров по поводу изменений внутриигрового баланса.

Релиз Diablo 4 состоится 6 июня на ПК и консолях. Обладатели расширенных изданий игры начнут играть на четыре дня раньше — 2 июня. Весь сохранённый прогресс из беты можно будет перенести в полную версию игры без потери прогресса.